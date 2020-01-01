Emniyet Genel Müdürü Aktaş, yeni yıla polislerle girdi - Son Dakika

EMNİYET Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Diyarbakır'da yol kontrol uygulamasında görevli polisleri ziyaret ederek, yeni yılını kutladı.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, beraberindeki Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu ile birlikte Silvan karayolundaki yol kontrol uygulamasında görev yapan polis memurlarını ziyaret etti. Polis ekipleriyle birlikte yeni yıla giren Aktaş, araç sürücülerinin yeni yılını kutladı. Araçlardaki çocuklara çeşitli hediyeler veren Aktaş, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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