Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya Adana'da
47 dakika önce
Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Adana'ya geldi.
Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Adana'ya geldi.
Uzunkaya, sabah saatlerinde İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Emniyet Müdür Yardımcıları tarafından havaalanında karşılandı. Daha sonra Adana Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğüne bağlı Sualtı Grup Amirliği'ne geçilerek ilin genel güvenliği ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 12:30 Kaynak: İHA
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