Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'a Şırnak'ta veda yemeği düzenlendi

Şırnak Valiliği görevinden Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Mehmet Aktaş'a veda yemeği düzenlendi.

Şırnak Valiliği görevinden Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Mehmet Aktaş'a veda yemeği düzenlendi. Şırnak'ta bir otelde kendisi için düzenlenen yemeğe katılan Mehmet Aktaş, misafirleriyle tek tek ilgilendi.



Şırnak Valiliği görevinden Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Mehmet Aktaş'a görkemli bir veda yemeği düzenlendi. Yemeğe, Vali Yardımcıları Tayfur Elbasan, Tunahan Efendioğlu, 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, kaymakamlar, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.



Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş burada yaptığı konuşmada, 2 yıl görev yaptığı Şırnak Valiliği görevini, Cumhurbaşkanlığı Atama Kararına göre Emniyet Genel Müdürü olarak sürdüreceğini söyledi.



Şırnak'ta vali olarak görev yaptığını belirten Aktaş, şunları kaydetti: "2 yıl kadarki Şırnak'taki görevim Emniyet Genel Müdürlüğüne atanmam nedeniyle bugün itibariyle son buldu. Nasip olursa yarın Şırnak'tan ayrılıp yeni görev yerime Ankara'ya gideceğim. Bu 2 yıl süre içerisinde sizlerle beraber Şırnak'ı yönettik yönetmeye çalıştık. Şırnak'ımızın başta terör belasından kurtulması için ve yine her yönü ile gelişip kalkınması için her alanda Şırnak'ımızın daha iyi noktalara gelmesi için burada el birliği ile bir gayreti ortaya koymaya çalıştık. İşin doğrusu 2017 yılındaki Şırnak şimdi ile kıyasladığımızda çok daha sıkıntılı bir noktadaydı. Özellikle 2015 ve 2016 yılındaki çukur ve barikatlar nedeniyle bölücü terör örgütü PKK'nın ortaya koyduğu çukur ve barikat terörü nedeniyle birçok canımız, yiğidimiz kanını döktü, canını verdi, şehadet mertebesine ulaştı. Birçok yiğidimiz de gazilik mertebesine ulaştı. Bu yönüyle çok büyük bir bedel ödedik. Bunun yanında da şehrimiz maalesef büyük bir yıkıma uğradı. Yani PKK terör örgütü 30-35 yıllık yaptıklarına ilave çukur ve barikat terörü ile Şırnaklı hemşehrilerimizin evlerini başlarına yıktı. İl merkezimiz ve ilçelerimizi büyük oranda tahrip etmişti. Ama şükürler olsun önce kahraman güvenlik kuvvetlerimiz Jandarmamız, polisimiz, güvenlik korucularımız büyük bedeli de göze alarak önce bu terör tehdidini bertaraf etti. Allah'ın izni ile Şırnak'ımız huzura kavuştu. Ondan sonra da yine devletimizin buraya aktardığı kaynaklarla yine o örgütün yaktığı, yıktığı şehrimizi hem alt yapımızı hem üst yapısıyla bugün için çok daha iyi bir noktaya getirdik. Yine bunun yanında şehrimizin sosyal yapısı ki terör örgütünün uzun yıllar ortaya koyduğu şiddet nedeniyle sosyal yapımızda büyük oranda bozulmuştu. ve bununla birlikte sosyal yapımızda çok büyük iyileşmeler oldu. Yine her türlü kamu hizmeti alanında eğitimde, sağlıkta, diğer bütün alanlarda da Allah'a şükür çok güzel şeyler oldu. Tabi bütün bu hizmetler Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve iradeleriyle Şırnak'a kazandırıldı. ve yine Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bütün devlet kurumları seferberlik ilan ettiler, Şırnak'ın gelişmesi ve kalkınması için. Allah'a şükür Şırnak'ımız daha iyi bir noktaya geldi. Bizler ben ve arkadaşlarım buradaki kamu görevimizi yaptık. Devletimizin, hükümetimizin bizlere verdiği bu görevi Şırnak'a hizmet noktasındaki görevleri el birliği ile yapmaya çalıştık. Bu görevlerimizi tabii ki her kademedeki mesai arkadaşımızla birlikte yaptık. Ben Şırnak'ın geldiği bu noktayı her şeyden önce en başta kahramanca bu bölücü terör örgütü ile mücadele eden şehrimizin terörle anılmasına rağmen özellikle son yıllarda askerimizin, polisimizin, jandarmamızın, korucularımızın ortaya koyduğu kahramanlığın bir sonucu olduğunu düşünüyorum. Eğer bu huzur ve güven ortamı sağlanmamış olsaydı biz bu hizmetleri de alamazdık ve ilimiz hem sosyal yönüyle, hem ekonomik yönüyle bu noktaya gelemezdi. Onun için bu emeği ortaya koyan güvenlik kuvvetlerimize teşekkür ediyorum. Bu mücadelede kanını döken şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Allah bizleri onlara mahcup etmesin.".



"Biz merkez, ilçe, belde ve köylerimizi ziyaret ettik. Onları dinleyelim hizmetleri yerinde inceleyelim. Bizi görsünler, bize sıkıntılarını anlatsınlar. Çünkü buna bizim ihtiyacımız vardı. Şırnak'ın biraz daha normalleşmeye ihtiyacı vardı" diyen Aktaş, şöyle devam etti:



"Şırnak daha büyük hizmetlere layık. Daha iyi noktaları hak ediyor. Artık huzurumuz, barışımız, kardeşliğimiz, kalkınmamız var. Artık daha iyiye gitmek için bunları sahiplenmemiz lazım. Bir de şehrimizi bu olumsuz noktaya getiren PKK'lı teröristlere karşı da çok ve net bir duruş sergilememiz lazım. Bu geldiğimiz noktanın bedelleri çok ağır oldu. Bunu sadece askere polise bırakmayalım, her vatandaş bu huzura sahip çıksın. Komşusuna, yakınına sahip çıksın. Terör örgütü burada eylem yapamadığı gibi burada rahat konuşmasın da. Terör örgütünün fikir ve düşüncelerini ortaya koyan kişi çarşıda pazarda rahat gezemesin. Bu davaya daha fazla sahip çıkalım. Hemşehrilerim terörden çok çekti, nefret ediyorlar. Ama bunu çok rahat dile getiremiyorlar. Önce bu eşiği aşmalıyız. Geldiğimiz noktanın kıymetini bilmemiz açısından daha gür bir sesle terörü lanetlememiz lazım. Bunu başardığımız zaman Şırnak ülkemizin gözbebeği olacaktır. 82 milyonun sevgilisi olacaktır. Yaptıklarımız yapmak zorunda olduklarımızdır. Yapamadıklarımız bizim eksiğimizdir. İnşallah bundan sonra gelecek kişi bu eksiklerimizi tamamlayacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle Emniyet Genel Müdürlüğü gibi çok önemli bir görev bana tevdi edildi. Hiç şüphesiz bu benim için çok büyük bir onurdur, büyük bir şereftir. İnşallah bu görevi de alnımızın akıyla yapmayı Rabbim bize nasip eder. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımıza ve milletimize mahcup olmayız. Milletimize, ülkemize, devletimize için bize verilen görevleri alnımızın akıyla yapmak nasip olur. Allah bizi duasız bırakmasın. Şırnak bana çok sahip çıktı. Şırnak beni bağrına bastı. Beni hep yüceltti. Allah şahittir ben de kendimi bir Şırnaklı olarak gördüm. Bana hakkınızı helal ederseniz çok sevinirim. Ben Şırnak'ın bir evladı, bir çocuğuyum. Beni her konuda arayabilirsiniz. Ben her zaman size hizmet etmekten mutluluk duyarım."



Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'a kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşları plaket takdim etti. - ŞIRNAK

