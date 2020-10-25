Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ardahan'ı ziyaret etti - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, beraberindeki Daire Başkanlarıyla birlikte Ardahan'da bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Helikopterle Ardahan'a gelen Aktaş'ı, Vali Hüseyin Öner, Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir, bazı kurum müdürleri ile emniyet mensupları karşıladı.

Karşılamanın ardından 25. Hudut Tugay Komutanlığını ziyaret eden Aktaş, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek brifing aldı. Aktaş, daha sonra Valiliği ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Aktaş ile Vali Hüseyin Öner makamda bir süre görüşme gerçekleştirdi. Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Öner, Emniyet Genel Müdürü Aktaş'a, Ardahan'a özgü Damal Bebeği hediye etti.

Şehit Tuncay Polat Polis Merkez Amirliği ve İl Jandarma Komutanlığını da ziyaret eden Aktaş, ardından Ardahan Kalesi ve Tarihi Kongre Binasını gezdi. Polis Evi binasında incelemelerde bulunan Aktaş, daha sonra helikopter ile Erzurum'a gitti. - ERZURUM