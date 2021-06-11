Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisini Konuk Etti - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sayın Mohamed Rizvi Hassen ve beraberindeki heyet ile resmi ziyaret kapsamında bir araya geldi.

Programa ayrıca Dış İlişkiler Daire Başkanı Volkan İmişçi eşlik etti.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, konuk ülke Ankara Büyükelçisini ve beraberindeki heyeti ülkemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, bu ziyaretin iki ülke arasındaki polis işbirliğini daha da güçlendirmesi temennisinde bulundu.

Konuk Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen ise Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'a gösterilen yakın ilgi ve misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.