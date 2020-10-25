Emniyet Genel Müdürü Aktaş'ın ziyaretleri - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Iğdır'da bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.
Ağrı'daki gezi ve temaslarının ardından polis helikopteriyle Iğdır'a gelen Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ı, Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda, Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Abay Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Güllüce karşıladı.
Beraberindeki Daire Başkanlarıyla Iğdır'ın kent girişindeki polis kontrol noktasındaki polisleri ziyaret eden Aktaş, buradan Iğdır Emniyet Müdürlüğü'ne geçti.
Iğdır Emniyet Müdürü Güllüce'den brifing alan Aktaş, daha sonra Iğdır İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.
Iğdır Valiliğinde şeref defterini imzaladıktan sonra beraberindeki heyet ile Vali Saribrahim ile görüşen Aktaş, kentteki temaslarının ardından hava yoluyla kentten ayrıldı.
- Kaynak: AA
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