Aktaş, daha sonra Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'nü de ziyaret etti.

Kaynak: AA

Ahmet Metin Turanlı, Mehmet Aktaş, Isparta, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Isparta'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.