Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İzmir İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İzmir'de "Güvenlik ve Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aktaş ve Şahne, Girne Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümünü birincilikle bitiren Şehit Polis Memuru Nail Türeme'nin kızı Ece Özge Türeme'yi makamda kabul etti.

Türeme'yi başarısında dolayı tebrik eden Aktaş, şehit kızına hediye verdi.

Daha sonra Aktaş başkanlığında; İl Emniyet Müdürü Şahne, Asayiş Daire Başkanı Vedat Mercan, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Hakkı Seydioğulları, KOM Daire Başkanı Mahmut Çorumlu, İnşaat-Emlak Daire Başkan Vekili Ahmet Nehar Poçan, Trafik Başkan Yardımcısı Ümit Mutlu ile diğer ilgililerin katılımıyla "Güvenlik ve Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.