Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Malatya'da trafik denetimine katıldı - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Malatya'da trafik denetimine katıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kara yolu üzerinden yol kontrol ve uygulama noktalarını ziyaret ederek Malatya'da, Elazığ yol kontrol noktasına gelen Aktaş'ı Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve Malatya POMEM Müdürü Faruk Nalçacı karşıladı.

Elazığ uygulama noktasında yaklaşık 8 bin 500 aracın kontrol edildiğini, trafik kurallarına uyulması noktasında sürücülere gerekli uyarıların yapıldığı, uygulama sırasında yorgun olduğu tespit edilen sürücülerin de yaşam tünelinde misafir ederek dinlendirdikleri bilgisini alan Mehmet Aktaş, uygulama kapsamında durdurulan araçlardaki yolcuların bayramını kutlayarak, sürücü ve yolcularla sohbet edip çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Vali Baruş sürücüleri, emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Kurban Bayramı boyunca herhangi bir sorun yaşanmaması, sağlıklı ve mutlu bir bayram tatili geçirilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü nezdinde tüm il müdürlüklerinin gerekli hassasiyeti gösterdiği belirtilirken, bayram yoğunluğu nedeniyle muhtemel trafik kazalarının en aza indirilmesi, can ve mal kaybının önlenmesi amacıyla tatil süresince büyük bir denetim seferberliği başlatıldığı belirtildi.

Denetimlerin ardından Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Ankara'ya gitmek üzere kentten ayrıldı.