Son Dakika Haberleri: Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Mardin'de
Son Dakika Genel Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Mardin'de

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Mardin'de

1 saat önce

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Mardin'deMARDİN - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, terör örgütü YPG/PKK'nın sınır hattındaki sivilleri hedef alan havan ve roketatarlı saldırılarının ardından bir takım temaslarda bulunmak üzere Mardin'e geldi.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Mardin'de

MARDİN - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, terör örgütü YPG/ PKK'nın sınır hattındaki sivilleri hedef alan havan ve roketatarlı saldırılarının ardından bir takım temaslarda bulunmak üzere Mardin'e geldi. Aktaş, Vali Mustafa Yaman ile bir araya gelerek bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Mardin Valisi Mustafa Yaman ile valilik makamda bir araya geldi. Mehmet Aktaş, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, özel harekat başkanı, istihbarat daire başkanı, güvenlik daire başkanı, destek hizmetler daire başkanı, TEM daire başkan yardımcısı ile birlikte Vali Mustafa Yaman'ın makamında bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi. Suriye'de PKK/YPG işgalindeki bölgelerden havan ve roketli saldırılar ile Mardin'in Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde hedef alınan sivil yaralı vatandaşları da ziyaret eden Aktaş, yaralılara şifa şehitlere rahmet diledi. Vali Yaman, gerçekleştirilen makam ziyaretinin ardından Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'a teşekkür ederek heyetle birlikte Nusaybin'de incelemelerde bulunmak üzere ilçeye hareket etti.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Mardin'de

Mehmet Aktaş, TEM Otoyolu, Mardin, CEO, Genel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bulgaristan, Volkswagen fabrikası için teşviki ikiye katladı
Trump'ın tehditleri Türk insanına soruldu! İşte anketten çıkan sonuç Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristler güvenli bölgeden çıksın, harekat sona erer

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 13:24:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Mardin'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]