Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Mardin'de

MARDİN - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, terör örgütü YPG/ PKK'nın sınır hattındaki sivilleri hedef alan havan ve roketatarlı saldırılarının ardından bir takım temaslarda bulunmak üzere Mardin'e geldi. Aktaş, Vali Mustafa Yaman ile bir araya gelerek bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Mardin Valisi Mustafa Yaman ile valilik makamda bir araya geldi. Mehmet Aktaş, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, özel harekat başkanı, istihbarat daire başkanı, güvenlik daire başkanı, destek hizmetler daire başkanı, TEM daire başkan yardımcısı ile birlikte Vali Mustafa Yaman'ın makamında bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi. Suriye'de PKK/YPG işgalindeki bölgelerden havan ve roketli saldırılar ile Mardin'in Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde hedef alınan sivil yaralı vatandaşları da ziyaret eden Aktaş, yaralılara şifa şehitlere rahmet diledi. Vali Yaman, gerçekleştirilen makam ziyaretinin ardından Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'a teşekkür ederek heyetle birlikte Nusaybin'de incelemelerde bulunmak üzere ilçeye hareket etti.