Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Müfettişlik Temel Eğitim Semineri Kapanış Törenine Katıldı

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın katılımıyla Müfettişlik Temel Eğitim Semineri Kapanış Töreni gerçekleştirildi.

Programa ayrıca Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Şengün, Teftiş Kurulu Başkanı Fenni Gürsel katıldı.

Aktaş, "Gerek genel teftiş, gerekse özel teftiş programları ile en ufak bir disiplinsizliğe mahal vermemek, iş ve işlemlerin hukuka uygun yürütülmesini sağlamak ve vatandaşlarımızın olası şikayetlerini en aza indirmek için etkin denetimler yapıyoruz. " diye konuştu.

Mehmet Aktaş, "Müfettişlerimiz, birimlerimizin daha etkili ve verimli çalışmaları için; çalışma ortamlarını, kullanılan araç-gereç ve donanımların yeterliliğini, personelin niteliğine uygun görevlendirme yapılıp yapılmadığını tespit ederken; eksiklikler ve hataların da ortaya çıkarılmasında önemli bir rol üstlenmektedirler. " dedi.

Polis Teşkilatının saygınlığını zedeleyen teşkilat mensuplarına karşı müfettişlerin görevlerinin gereğini tavizsiz bir şekilde yerine getirdiğini vurgulayan Emniyet Genel Müdürü Aktaş, "Bu denetimler, eksikliklerin, yanlışlıkların tespit edilerek gereğinin yapılmasına olanak sağlarken, aynı zamanda teşkilatımıza, tecrübe paylaşımı esasına dayalı rehberlik de yapmaktadır. Aslolan, ortaya konulan bu rehberlikle bu tür olumsuzlukları en aza indirerek önüne geçmek ve milletimize yüksek standartlı bir güvenlik hizmeti sunmaktır. " şeklinde konuştu.

Mehmet Aktaş, müfettişlere seslenerek, "Yaptığınız denetimler ile sağlıklı bir işleyişin sağlanmasında, hizmet standartlarımızın kalitesinin yükselmesinde, iş ve işlemlerin daha düzenli hale gelmesinde, eğitici rehberliğinizle yol haritamızın şekillenmesinde etkin bir rol üstlenmektesiniz. Bundan sonra da bilgi, tecrübe ve yetkinliğinizle teşkilatımızın gelişmesine ve güçlenmesine katkı sunacak, hakkaniyetten ödün vermeden üstleneceğiniz her yeni görevde, saygınlığımızı koruyacağınıza yürekten inanıyorum. " dedi.

"Müfettişlik Temel Eğitim Semineri" programı hatıra fotoğrafı çekiminin ardından son buldu.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.