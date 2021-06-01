Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Özbekistan İçişleri Bakanı Polat Bobojonov ile Bir Araya Geldi - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Özbekistan İçişleri Bakanı Polat Bobojonov ve beraberindeki heyet ile resmi ziyaret kapsamında bir araya geldi.

Toplantıya ayrıca Özbekistan İçişleri Bakanlığı Terör ve Aşırıcılıkla Mücadele Genel Müdürü Timur İsmailov, Güvenli Turizm Dairesi Başkanı Abdurashid Alısherov, Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Nodirbek Makhmudov, Terörle Mücadele Daire Başkanı Hasan Yiğit, Dış İlişkiler Daire Başkanı Volkan İmişçi katıldı.

Toplantıda, ikili işbirliğinin arttırılması yönünde görüş birliğine ve güvenlik alanında yürütülen ortak çalışmaların geliştirilmesine vurgu yapıldı.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, konuk heyeti ülkemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek bu ziyaretin iki ülke arasındaki polis işbirliğini daha da güçlendirmesi temennisinde bulundu.

Konuk Özbekistan İçişleri Bakanı Polat Bobojonov ise Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'a gösterilen yakın ilgi ve misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.