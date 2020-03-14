Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Pazarkule'de - Son Dakika

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Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Pazarkule'de
6 saat önce
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Edirne Pazarkule-Kastanies sınır kapısı arasında bulunan tampon bölgede bekleyişlerini sürdüren mültecilerin durumu ile ilgili inceleme yapmak üzere kente geldi.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 02:08 Kaynak: İHA
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Edirne Pazarkule-Kastanies sınır kapısı arasında bulunan tampon bölgede bekleyişlerini sürdüren mültecilerin durumu ile ilgili inceleme yapmak üzere kente geldi.
Emniyet Genel Müdürü Aktaş, polis kontrol noktalarındaki ekipleri de ziyaret ederek, çalışmalar ve genel durumları hakkında bilgi aldı. - EDİRNE
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