Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Pazarkule'de - Son Dakika
Son Dakika Genel Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Pazarkule'de - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Pazarkule'de

6 saat önce

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Pazarkule'de Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Edirne Pazarkule-Kastanies sınır kapısı arasında bulunan tampon bölgede bekleyişlerini sürdüren mültecilerin durumu ile ilgili inceleme yapmak üzere kente geldi.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Pazarkule'de

EDİRNE - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Edirne Pazarkule-Kastanies sınır kapısı arasında bulunan tampon bölgede bekleyişlerini sürdüren mültecilerin durumu ile ilgili inceleme yapmak üzere kente geldi.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, polis kontrol noktalarındaki ekipleri de ziyaret ederek, çalışmalar ve genel durumları hakkında bilgi aldı.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Pazarkule'de

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Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 02:43 Kaynak: İHA
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