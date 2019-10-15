Son Dakika Haberleri: Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş sınır hattında
Son Dakika Güncel Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş sınır hattında

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş sınır hattında

15 dakika önce

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Suriye sınırındaki bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde incelemede bulundu.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş sınır hattında, System.String[]

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Suriye sınırındaki bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde incelemede bulundu.

Aktaş, il merkezindeki temaslarının ardından Akçakale ilçesine geçti. Kent merkezindeki esnafı ziyaret eden Emniyet Genel Müdürü Aktaş, vatandaşlarla sohbet etti. Yanına gelen çocuklarla da yakından ilgilenen Aktaş, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne geçen Aktaş, burada yetkililerden bilgi aldı.

Aktaş'a ziyaretlerinde Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve ilgililer eşlik etti.

Mehmet Aktaş, Şanlıurfa, Akçakale, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:58 Kaynak: AA
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