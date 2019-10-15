Son Dakika Haberleri: Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş sınır hattında
Son Dakika Güncel Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş sınır hattında

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş sınır hattında

1 saat önce

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Suriye sınırında bulunan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde incelemede bulundu.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş sınır hattında, System.String[]

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Suriye sınırında bulunan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde incelemede bulundu.

Aktaş, Akçakale ilçesindeki temaslarının ardından Ceylanpınar'da esnafı ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Aktaş, Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak'ta vatandaşlar ile görevdeki güvenlik güçlerini ziyaret edeceğini söyledi.

Barış Pınarı Harekatı'nın düzenli şekilde devam ettiğini ifade eden Aktaş, şöyle konuştu:

"Vatandaşlar dualarıyla, her türlü desteğiyle ordumuzun arkasında. Kahraman ordumuz, PKK/PYD'nin zulmünde olan Suriye'deki kardeşlerimizi bu zulümden kurtarmak için büyük bir operasyon başlattı. Operasyon düzenli ve çok hızlı bir şekilde Allah'ın izniyle devam ediyor. İnşallah bölgedeki kardeşlerimizi ordumuz, çok kısa sürede hain terör örgütünün zulmünden ve baskısından kurtaracak, oralara yine huzur gelecek. O topraklar o bölgenin gerçek sahiplerine Allah'ın izniyle teslim edilecek. Gördüğümüz kadarıyla vatandaşımız dimdik ayakta, işinde gücünde. Bunu yerinde görmekten bizler de büyük mutluluk duyduk. Allah ordumuzu muzaffer etsin, Allah birlik ve beraberliğimizi daim kılsın inşallah."

Daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne geçen Aktaş, burada yetkililerden bilgi aldı.

Aktaş'a ziyaretlerinde Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Şanlıurfa Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Ceylanpınar Kaymakamı Mehmet Keklik, Belediye Başkanı Abdullah Aksak ve ilgililer eşlik etti.

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Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 05:04 Kaynak: AA
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