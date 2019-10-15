Son Dakika Haberleri: Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş sınır hattında
Son Dakika Güncel Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş sınır hattında

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş sınır hattında

32 dakika önce

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Suriye sınırındaki bulunan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde incelemede bulundu.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Suriye sınırındaki bulunan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde incelemede bulundu.

Aktaş, Akçakale'deki temaslarının ardından Ceylanpınar ilçesine geçti. Kent merkezindeki esnafı ziyaret eden Emniyet Genel Müdürü Aktaş, vatandaşlarla sohbet etti.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Aktaş, Şanlıurfa'da, Mardin'de ve Şırnak'ta vatandaşların ve görevli olan güvenlik güçlerini ziyaret edip hasbihal edeceklerini söyledi.

Bölgede her şeyin yolunda olduğunu aktaran Aktaş, "Vatandaşlar dualarıyla, her türlü desteğiyle ordumuzun arkasında. Kahraman ordumuz PKK/PYD'nin zulmünde olan Suriye'deki kardeşlerimizi bu zulümden kurtarmak için büyük bir operasyon başlattı. Operasyon düzenli ve çok hızlı bir şekilde Allah'ın izniyle devam ediyor. İnşallah bu bölgedeki kardeşlerimizi ordumuz çok kısa sürede hain terör örgütünün zulmünden ve baskısından kurtaracak oralara da yine huzur gelecek ve o topraklar o bölgenin gerçek sahiplerine Allah'ın izniyle teslim edilecek. Gördüğümüz kadarıyla vatandaşımız dimdik ayakta, işinde gücünde bunu yerinde görmekten bizlerde büyük mutluluk duyduk. Allah ordumuzu muzaffer etsin, Allah birlik ve beraberliğimizi daim kılsın inşallah." dedi.

Daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne geçen Aktaş, burada yetkililerden bilgi aldı.

Aktaş'a ziyaretlerinde Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Ceylanpınar ilçe Kaymakamı Mehmet Keklik, Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak ve ilgililer eşlik etti.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş sınır hattında

Mehmet Aktaş, Ceylanpınar, Şanlıurfa, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 05:43 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu seçim vaadi olan ücretsiz süt dağıtımının başlayacağını duyurdu
19 yaşındaki Tuğba'ya şiddet soruşturmasında hem babaya hem kızına hapis istemi IMF, Türkiye'ye ilişkin büyüme, enflasyon ve işsizlik beklentilerini açıkladı Avusturya'da aşırı sağcı siyasetçi, "Türklere vatandaşlık verilmemeli" çağrısında bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 18:16:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş sınır hattında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]