Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Trafik Denetimlerine Katıldı - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kurban Bayramı tatilinin bitimi ile oluşan yoğun trafik ve alınan tedbirler kapsamında uygulama noktalarında denetimlere katıldı.

İlk olarak Malatya'da polis kontrol noktalarında vatandaşlarımız ile bir araya gelen Aktaş, başta emniyet kemeri, hız, yorgun ve uykusuz araç kullanımı gibi birçok konuda uyarılarda bulundu.

Ardından Sivas'a geçen Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Gürün İlçe Emniyet Müdürlüğü personelini ziyaret ederek Kurban Bayramını tebrik etti ve personelle bir süre sohbet etti.

Kayseri-Malatya Uygulama Noktası ve Kırşehir Ortaköy Yol Kavşağı Uygulama Noktasında da denetimlere katılan Aktaş, tatil dönüşündeki vatandaşlarımıza dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Aktaş, uygulama noktalarında özveriyle görev yapan personel ile sohbet ederek görevlerinde başarılar diledi.