Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Trafik Denetimlerine Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Trafik Denetimlerine Katıldı

26.07.2021 00:13
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Trafik Denetimlerine Katıldı

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kurban Bayramı tatilinin bitimi ile oluşan yoğun trafik ve alınan tedbirler kapsamında uygulama noktalarında denetimlere katıldı.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kurban Bayramı tatilinin bitimi ile oluşan yoğun trafik ve alınan tedbirler kapsamında uygulama noktalarında denetimlere katıldı.

İlk olarak Malatya'da polis kontrol noktalarında vatandaşlarımız ile bir araya gelen Aktaş, başta emniyet kemeri, hız, yorgun ve uykusuz araç kullanımı gibi birçok konuda uyarılarda bulundu.

Ardından Sivas'a geçen Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Gürün İlçe Emniyet Müdürlüğü personelini ziyaret ederek Kurban Bayramını tebrik etti ve personelle bir süre sohbet etti.

Kayseri-Malatya Uygulama Noktası ve Kırşehir Ortaköy Yol Kavşağı Uygulama Noktasında da denetimlere katılan Aktaş, tatil dönüşündeki vatandaşlarımıza dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Aktaş, uygulama noktalarında özveriyle görev yapan personel ile sohbet ederek görevlerinde başarılar diledi.

YORUMLAR
500
GAP Gazeteciler Birliği'nden İHA'ya ödül GAP Gazeteciler Birliği'nden İHA'ya ödül Kurban Bayramı ne zaman 2022? Kurban Bayramı hangi ayda? Kurban Bayramı hangi gün? Kurban Bayramı tatili kaç gün? Kurban Bayramı ne zaman 2022? Kurban Bayramı hangi ayda? Kurban Bayramı hangi gün? Kurban Bayramı tatili kaç gün? Yalova'ya kalıcı kurban pazarı kazandırılıyor Yalova'ya kalıcı kurban pazarı kazandırılıyor

Kurban Bayramı, Mehmet Aktaş, Malatya, Kurban, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Sadece Haberler Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Trafik Denetimlerine Katıldı - Son Dakika


Son Dakika
00:38 New York'ta süpermarkete kanlı saldırı: 8 kişi yaşamını yitirdi
00:12 Tam "yaz geldi" derken yağışlı havalar geri dönüyor! İşte Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu tahmini
00:09 Bakan Nebati'den Güldür Güldür'de yayınlanan skecine ilk yorum: Keyifle izledim
23:35 2. Lig'e düşen Bursaspor'da tansiyon yükseldi! Taraftar, takım kaptanına yumruk attı
23:13 Liverpool'da Klopp, adını tarihe yazdırmaya devam ediyor! FA Cup'ta 16 yıllık hasret sona erdi
23:11 Drone ve köpeklerle yapılan arama çalışmaları sonuç verdi: 86 yaşındaki yaşlı kadın ormanda bitkin halde bulundu
23:10 İstanbul'da son 24 saatin göçmen bilançosu: Toplam 352 düzensiz göçmen yakalandı, sınır dışı işlemleri başladı
23:08 Trabzon'da görkemli tören! Şampiyonluk kupası futbolcuların ellerinde göğe yükseldi
22:59 AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan iddialı 2023 sözleri: Yüzde 75'in üzerine çıkacağız
21:31 Türkiye'de 14 Mayıs günü koronavirüs tablosu: 5 kişi hayatını kaybetti, 1407 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 00:52:37. #1.11#
SON DAKİKA: Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Trafik Denetimlerine Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement