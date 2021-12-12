EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ MEHMET AKTAŞ, VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN İLE BİRLİKTE ŞIRNAK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT ALANINDA İNCELEMELERDE BULUNDU - Son Dakika
Üye Girişi

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ MEHMET AKTAŞ, VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN İLE BİRLİKTE ŞIRNAK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT ALANINDA İNCELEMELERDE BULUNDU

12.12.2021 20:13

Vali/Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nün tamamlanan ve tefrişat aşamasına gelen hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Vali/Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nün tamamlanan ve tefrişat aşamasına gelen hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Hizmet binasını gezerek incelemelerde bulunan Emniyet Genel Müdürü Aktaş ve Vali Pehlivan, çalışmalar hakkında İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ve yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı.

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500

Ali Hamza Pehlivan, Emniyet Müdürlüğü, Mehmet Aktaş, Şırnak, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ MEHMET AKTAŞ, VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN İLE BİRLİKTE ŞIRNAK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT ALANINDA İNCELEMELERDE BULUNDU - Son Dakika


Son Dakika
20:24 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti, anne ve partneri gözaltına alındı
20:22 Hayatını kaybeden 1 yaşındaki bebeğin üzerinde darp izleri bulundu! Anne ve birlikte yaşadığı kişi gözaltında
20:17 Fenerbahçe, Galatasaray'ın şampiyonluk tartışmalarına yanıt verdi
20:13 Daha lig başlamadan gerilim tavan yaptı! Fenerbahçe'den Dursun Özbek'in açıklamalarına jet hızında yanıt
19:54 Son Dakika: HSK kararnamesiyle 3 bin 423 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
19:49 Son Dakika: HSK kararnamesiyle 3 bin 423 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
19:50 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek TFF'nin 1959 öncesi şampiyonluk kararını eleştirdi
19:46 Bu kez TFF'yi hedef aldı! Dursun Özbek'ten 1959 öncesi şampiyonluklarına bomba tepki
18:39 Okan Buruk: Fenerbahçe derbilerinde psikolojik üstünlük elde ettik
18:35 Özellikle derbilere dikkat çekti! Okan Buruk'tan Fenerbahçe taraftarını kızdıracak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2023 21:15:55. #1.11#
SON DAKİKA: EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ MEHMET AKTAŞ, VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN İLE BİRLİKTE ŞIRNAK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT ALANINDA İNCELEMELERDE BULUNDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement