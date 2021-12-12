Vali/Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nün tamamlanan ve tefrişat aşamasına gelen hizmet binasında incelemelerde bulundu.
Hizmet binasını gezerek incelemelerde bulunan Emniyet Genel Müdürü Aktaş ve Vali Pehlivan, çalışmalar hakkında İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ve yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı.
Son Dakika › Toplum › EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ MEHMET AKTAŞ, VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN İLE BİRLİKTE ŞIRNAK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT ALANINDA İNCELEMELERDE BULUNDU - Son Dakika