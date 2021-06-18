Emniyet Genel Müdürü Sayın Mehmet Aktaş, Şırnak Valiliğimizi Ziyaret Etti - Son Dakika

Vali/ Emniyet Genel Müdürü Sayın Mehmet Aktaş, Şırnak Valiliğimizi ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş'ı Valiliğe gelişinde Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Vali Yardımcıları ve Valilik Birim Müdürleri karşıladı. Emniyet Genel Müdürü Aktaş'ın Valilik Şeref Defterini imzalamasının ardından Valilik Makamında görüşme gerçekleştirildi, çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.

Daha önce Şırnak Valisi olarak görev almış olan Emniyet Genel Müdürü Aktaş, tekrar Şırnak'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vali Pehlivan ise Emniyet Genel Müdürü Aktaş'a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Vali Yardımcıları Tunahan Efendioğlu ile Faruk Doğru da görüşmeye iştirak etti.