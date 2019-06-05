Son Dakika Haberleri: Emniyet Genel Müdürü trafik denetimlerini sürdürüyor
Son Dakika Güncel Haber

Emniyet Genel Müdürü trafik denetimlerini sürdürüyor

57 dakika önce

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Fatsa-Ordu U5 ve Ordu ilinin girişindeki trafik uygulama noktalarını ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürü trafik denetimlerini sürdürüyor, System.String[]
Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Fatsa- Ordu U5 ve Ordu ilinin girişindeki trafik uygulama noktalarını ziyaret etti.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Fatsa U5 ve Ordu girişindeki uygulama noktalarını ziyaret eden Uzunkaya, personel ve vatandaşın bayramını tebrik etti.
Sürücüleri emniyet kemeri takmaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyaran Uzunkaya, kırmızı düdük, karne, boyama kitabı ve oyuncak bulunan çantaları araçlardaki çocuklara hediye etti.
Uzunkaya, çocuklardan arabayı kullanan büyüklerini hata yaptıklarında kırmızı düdükle uyarmalarını istedi.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 07:46 Kaynak: AA
Ramazan Bayramı, Celal Uzunkaya, Fatsa, Ordu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bayramda mezarlık ziyaretine giden yaşlı kadın atık su kanalına düştü Van, İranlı turistler için seferber oldu! Van'da konaklayacak yer kalmadı! Oteller doldu, sosyal tesisler doldu, bu da yetmedi İstanbul'da insan seli! Eminönü İskelesi'ne akın ettiler

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 20:43:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emniyet Genel Müdürü trafik denetimlerini sürdürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]