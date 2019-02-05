Son Dakika Haberleri: Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, Arnavutluk Heyeti ile Bir Araya Geldi

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, Arnavutluk Heyeti ile Bir Araya Geldi

1 saat önce

EMNİYET Genel Müdürü Celal Uzunkaya, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de bulunan Arnavutluk İçişleri Bakanı Sander Lieshaj ve heyeti ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, Arnavutluk Heyeti ile Bir Araya Geldi, System.String[]
EMNİYET Genel Müdürü Celal Uzunkaya, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de bulunan Arnavutluk İçişleri Bakanı Sander Lieshaj ve heyeti ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamaya göre, Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde düzenlenen yemekte, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ile Arnavutluk İçişleri Bakanı Sander Lieshaj ve beraberindeki heyet bir araya geldi. Uzunkaya, konuk bakan Lieshaj  ve Arnavutluk heyeti ile bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Genti Gazheli ve Arnavutluk Emniyet Genel Müdürü Ardi Veliu'nun yanı sıra Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Serdengeçti ve bazı daire başkanlarının da hazır bulunduğu yemeğin sonunda karşılıklı hediyeler verildi, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:33 Kaynak: DHA

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