Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, Bingöl'de
1 saat önce
Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya Bingöl'de çeşitli temaslarda bulundu.
Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya Bingöl
'de çeşitli temaslarda bulundu. Elazığ
ve Tunceli
'de çeşitli temaslarda bulunan Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya beraberindeki Özel Hareket Daire Başkanı Selami Türker, İstihbarat Daire Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu, Terörle Mücadele Daire Başkanı Hasan Yiğit
ve Tanık Koruma Daire Başkanı İlker Arslan ile birlikte Bingöl'e geçti. Bingöl'de Vali Kadir Ekinci
ve İl Emniyet Müdürü Metin Akay tarafından tarafından karşılanan Uzunkaya, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
Kentte yürütülen güvenlik hizmetleri hakkında bilgi alan Uzunkaya, PÖH'lerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - BİNGÖL
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:27 Kaynak: İHA
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