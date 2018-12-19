Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan Başkan Güney'e Ziyaret
1 saat önce
Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney'i ziyaret etti.
Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney'i ziyaret etti.
Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, Kızılcahamam'daki bir otelde gerçekleştirilen "Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme ve Analiz Çalıştayı"na katıldı. Uzunkaya, çalıştay sonrası Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ile birlikte Kızılcahamam Belediye Başkanı Güney'i makamında ziyaret etti. Güney, ziyarette Uzunkaya ve Yılmaz'a hediye taktim etti. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:50 Kaynak: İHA
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