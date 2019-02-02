Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan Diyarbakır Valisi Güzeloğlu'na Ziyaret

EMNİYET Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Diyarbakır'daki temasları kapsamında, Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nu ziyaret etti.

EMNİYET Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Diyarbakır'daki temasları kapsamında, Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nu ziyaret etti.



Diyarbakır'da inceleme ve temaslarını sürdüren Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, beraberindeki Özel Harekat Başkanı Selami Türker, Tanık Koruma Daire Başkanı İlker Arslan, AK Parti Samsun eski milletvekili Musa Uzunkaya ile birlikte Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nu makamında ziyaret etti.



Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, Vali Güzeloğlu ile yaptığı görüşmenin ardından, ziyaretini tamamladı.



- Diyarbakır

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