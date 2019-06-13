Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan İstanbul Emniyeti'ne ziyaret

EMNİYET Genel Müdürü Celal Uzunkaya İstanbul Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Uzunkaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün son zamanlarda yaptığı başarılı terör, narkotik operasyonları ve asayiş uygulamalarından dolayı Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan 'ı tebrik etti.

BEKÇİ TAKİP SİSTEMİ TÜM İLLERE GELİYOR

Bekçilerin etkili ve verimli çalıştırılmasında da en başarılı ilin İstanbul olduğunu belirten Uzunkaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde göreve başlayan ve gece kartalları bilinen bekçilerin başarılı bir şekilde çalıştığını söyleyerek "Yaklaşık 4 bin bekçinin, görevlendirilmesine ve performansının ölçümüne yönelik oluşturulan 'Bekçi Takip Sistemi'nin diğer illerde de uygulanması gerekiyor" dedi.

155 İHBAR HATTI 3 SANİYEDE CEVAP VERDİ

Uzunkaya ziyaret kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde de çeşitli denetimlerde bulundu. Günlük 30 bin ihbarın geldiği 155 polis ihbar hattını arayan Uzunkaya'ya 3 saniyede cevap verilmesi üzerine, bu kadar kısa sürede çağrısına cevap verilmesini memnuniyetle karşıladığı ifade ederek bu sürenin bir rekor olduğunu belirtti.

SEÇİMLERLE İLGİLİ GENEL TEDBİRLER KONUŞULDU

Ziyarette il emniyet müdür yardımcılarına da hitap eden Uzunkaya, yaklaşan seçimlerde alınması gereken tedbirlerle ilgili polis ekiplerine çeşitli talimatlar verdi.

UZUNKAYA'YA İSTANBUL ŞEHİTLER ALBÜMÜ HEDİYE EDİLDİ

Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'ya 'İstanbul Emniyet Müdürlüğü Şehitleri' anısına bastırılan foto albüm ve çeşitli hediyeler verdi.

- İstanbul