Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan Kadın Personele Karanfil

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, "8 Mart sembolik olarak bir günü ifade edebilir ama bizim örf, adet ve aile anlayışımıza, yapımıza göre kadınlar ailemizin direğidir.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, "8 Mart sembolik olarak bir günü ifade edebilir ama bizim örf, adet ve aile anlayışımıza, yapımıza göre kadınlar ailemizin direğidir. Sadece yılın bir günü değil 365 günün kadınlarımızın, annelerimizin ve kızlarımızın günü olarak değerlendirilmesi lazım" dedi.



Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, Dikmen Emniyet Genel Müdürlüğünde çalışan kadın personele 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde daire başkanları ve müdürlerle birlikte karanfil dağıttı. Uzunkaya, "Tüm kadınlarımızın Dünya 8 Mart Kadınlar Günü'nü tebrik ediyoruz. Hafta başında kadına şiddet konusunun son 3 yılda Türkiye'de ve dünyada mukayeseli olarak ele alındığı Polis Akademisi Daire Başkanlığı ve Asayiş Daire Başkanlığımızın kapsamlı bir çalışma ürünü olan program ve sunumu yapıldı. Bu günün Türkiye'de ve dünyada kadının hangi şartlarda yaşamını sürdürdüğü, hangi zorluklarla karşılaştığı, kadına verilmesi gereken önemin, değerin öne çıkarıldığı, vurgulandığı bir etkinlik olarak görülmesi lazım" dedi.



"Kadınlar evin direğidir"



8 Mart'ın sembolik olarak bir günü ifade ettiğini belirten Uzunkaya, "Bizim örf, adet ve aile anlayışımıza, yapımıza göre kadınlar ailemizin direğidir. Sadece yılın bir günü değil, 365 günün kadınlarımızın, annelerimizin ve kızlarımızın günü olarak değerlendirilmesi lazım. Çalışan personellerimizin mütevazi bir karanfille gönüllerini almaya çalışıyoruz. Yoksa onların koca gönüllerini bir karanfil ile almak elbette mümkün değil. Onun ötesinde Emniyet Teşkilatının ayrı bir önemi ve sorumluluğu var. Bizler kadınların hakkını, hukukunu koruma noktasında yasaların tanımladığı görevleri de eksiksiz olarak yerine getirmek gibi bir sorumluluk altındayız. Kadına şiddetin ve ölümlerin olduğu, Türkiye'de ve dünyada bunların hiç olmamasını arzu ediyoruz. 2018 yılı itibariyle Türkiye'de kadın cinayeti olarak 300'e yakın hadisenin meydana geldiği anlaşılıyor. Bu rakamı dünya ölçeğinde aldığımızda pek çok ülkeden çok daha düşük düzeyde olduğunu görüyoruz. Biz değil 250, yılda iki tane kadınımızın, insanımızın cinayet kurbanı olmamasını arzu ediyoruz" diye konuştu. - ANKARA

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