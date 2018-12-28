Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan Kütahya Ziyareti
1 saat önce
Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Kütahya Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.
Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya
, Kütahya
Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.
Bir programa katılmak üzere Afyonkarahisar
'a giden Uzunkaya, Kütahya Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.
İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik
, müdür yardımcıları ve şube müdürleri tarafından karşılanan Uzunkaya, Kütahya'daki çalışmalar hakkında Çevik'ten bilgi aldı.
Uzunkaya, daha sonra Kütahya'dan ayrıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:40 Kaynak: AA
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