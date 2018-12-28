Son Dakika Haberleri: Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan Kütahya Ziyareti

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan Kütahya Ziyareti

1 saat önce

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Kütahya Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan Kütahya Ziyareti, System.String[]
Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Kütahya Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Bir programa katılmak üzere Afyonkarahisar'a giden Uzunkaya, Kütahya Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, müdür yardımcıları ve şube müdürleri tarafından karşılanan Uzunkaya, Kütahya'daki çalışmalar hakkında Çevik'ten bilgi aldı.

Uzunkaya, daha sonra Kütahya'dan ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:40 Kaynak: AA

Afyonkarahisar, Celal Uzunkaya, Kütahya, Güncel
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