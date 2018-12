Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan Vali Memiş'e Ziyaret

Emniyet Müdürlüğü yöneticileriyle bir takım değerlendirme toplantıları kapsamında Erzurum'a gelen Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Vali Okay Memiş'i makamında ziyaret etti.

Emniyet Müdürlüğü yöneticileriyle bir takım değerlendirme toplantıları kapsamında Erzurum'a gelen Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Vali Okay Memiş'i makamında ziyaret etti.



İlk olarak Valilik şeref defterini imzalayan Uzunkaya, ardından Vali Memiş ile bir araya gelerek, şehir hakkında genel bilgi aldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Memiş, Erzurum'un konum itibariyle Türkiye'nin stratejik bölgesinde bulunduğunu ifade etti.



Devletin kararlı duruşunun terörle mücadelede kendilerine güç kattığını ifade eden Vali Okay Memiş, "Cumhurbaşkanımızın kararlılığı, İçleri Bakanımızın kararlılığı, Emniyet Genel Müdürümüzün, Jandarma Genel Komutanlığımızın kararlılıkları bu duruşları bizlere hakikaten güç veriyor. Erzurum konum itibariyle Türkiye'nin stratejik illerinden birisi. Doğu'nun Anadolu'ya açılış kapısı olarak değerlendiriyoruz. Yeterli sayıdaki emniyet teşkilatımızla birlikte Türkiye'nin en huzurlu en güvenilir illerinden birisi olduğumuzu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Hem terörle mücadelede hem de rutin asayiş hizmetleri ve trafik hizmetleri açısından hakikaten yeterli buluyoruz. Bunu memnuniyetle ifade edebilirim. Başta ben Erzurum valisi olarak vatandaşın emrindeyiz. Vatandaşımıza ağalık paşalık yapmaya değil ona hizmet etmeye geldik. Yediden yetmişe herkese kapımız sonuna kadar açıktır. Bunu özellikle ifade etmek isterim. Dışarda görev yapan üniformalı herhangi bir polis memurunun tavrı vatandaş gözünde çok daha önemli çok daha değerli. Onların yetiştirilmesine de bakanlık ve genel müdürlük olarak büyük önem veriyoruz. Ben tekrardan zatıalinize ilimize teşriflerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Özellikle yılın son gününü burada geçireceksiniz ayrıca bir kadirşinaslık olarak değerlendiriyorum. Ebediyete intikal etmiş bütün polislerimize bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum" şeklinde konuştu.



Erzurum'la kan bağımız var



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Hakkari'de ve yine diğer bakan yardımcılarının da farklı illerde yeni yıla gireceklerini dile getiren Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Erzurum'un kendisinde önemli bir yeri olduğunu ifade ederek, "Erzurum'la benim kan bağım var. Ben Karadenizliyim ama soy kütüğümüz 100 yıllar ötesinden Erzurum üzeri Rize ve Karadeniz'e geçmiştir. Dolayısıyla Erzurum'un artı bir farklı durumu var. Emniyet Genel Müdürü olarak ben doğunun bu özel güzel şehri Erzurum'u özellikle tercih ettim" dedi.



Bugün tüm emniyet teşkilatımız Türkiye'nin 81 vilayetinde İl Emniyet Müdüründen yeni atanmış polis memurlarına kadar herkesin sokakta olduğunu vurgulayan Uzunkaya, "Özellikle yılbaşı nedeniyle bir takım terör örgütlerinin toplumu germek isteyen huzursuzluk oluşturmak, kaos ortamı oluşturmak isteyen bir takım terör örgütlerinin yılbaşında mülhem birtakım hareketlilikler ve eylemler içerisine tevessül ettiklerini edebildiklerini biliyoruz. Vatandaşlarımızın evlerinde, sokaklarda, gerekse de eğlence mekanlarında yaşamlarını çok rahatlıkla güven içinde geçirmelerini sağlamak amaçlı her zamankinden daha artı donatılmış bir güvenlik konseptiyle Türkiye genelinde tüm arkadaşlarımız görevde olacaklar" diye konuştu.



400 bine yakın bir personelin sahada olacağına dikkat çeken Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, "Bu demektir ki sahil güvenlik, emniyet teşkilatı ve jandarma; toplamda 400 bine yakın bir personel 24 saatlik bir zaman dilimi içerisinde güvenlik hizmeti verecektir" dedi.



Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'nın valilik ziyaretine İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan eşlik etti. - ERZURUM

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Türkiye'den Tarihi Rekor! 2018'de Bor Madeninden 1 Milyar Doları Aşkın Gelir Sağlandı

Beyaz Çekirdeğe Çin Darbesi! Üreticinin Elinde Kaldı

ABD Heyeti, FETÖ Elebaşının İadesi İçin Türkiye'ye Geliyor

Klibindeki Eşcinsel Gönderme Hatırlatılan Emel Müftüğlu: Cinsel Yönelimim Allah'la Benim Aramdadır