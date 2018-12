Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan Yeni Yıl Mesajı

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya , "Ülkemizin huzur ve güvenliğini bozmaya yeltenen her türlü şer odaklarına ve suç örgütlerine karşı daima hazırlıklı ve donanımlı olan Türk Polis Teşkilatı, bugüne kadar olduğu gibi 2019 yılında da yasa dışı her türlü oluşum ve yapılanmalara ve vatandaşlarımızın üzerinde lokal nüfuz ve baskı alanları yaratmak isteyen gruplara karşı mücadelesine kararlılıkla devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.Uzunkaya, yayımladığı yeni yıl mesajında, her yeni yılın, başarının, güzelliğin, mutluluğun, zenginliğin hedeflendiği, kardeşlik ve dostluk bağlarının pekiştiği, sorunların aşılması, müreffeh ve daha aydınlık yarınlara ulaşılması yolunda inançların güçlendiği, beklentilerin arttığı, yeni ümitlerin filizlendiği bir yıl olduğunu belirtti.Geride bırakılan yılların, yapılan ve yapılamayanların değerlendirilmesi ve yeni hedeflerin belirlenmesi açısından önemli kilometre taşları olduğuna işaret eden Uzunkaya, yeni yılın Emniyet Teşkilatı'na, Türkiye 'ye, bu coğrafyaya ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, refah ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.Yeni yılda ayrıca ülkenin mevcut sorunlarının tümüyle çözülmesini, birlik, beraberlik ve dayanışma bağlarının daha da güçlenmesini, toplumsal hayatta sevgi, saygı, hoşgörü ve kardeşlik ikliminin hüküm sürmesini dileyen Uzunkaya, mesajında şu ifadelere yer verdi:"Ülkemizin huzur ve güvenliğini bozmaya yeltenen her türlü şer odaklarına ve suç örgütlerine karşı daima hazırlıklı ve donanımlı olan Türk Polis Teşkilatı, bugüne kadar olduğu gibi 2019 yılında da yasa dışı her türlü oluşum ve yapılanmalara ve vatandaşlarımızın üzerinde lokal nüfuz ve baskı alanları yaratmak isteyen gruplara karşı mücadelesine kararlılıkla devam edecek, kanunların verdiği görev ve yetkileri hukukun içerisinde kalarak insan haklarına ve adalet ilkelerine bağlı olarak yerine getirme azim ve kararlılığından asla sapmayacaktır.Vatan, millet ve bayrak sevgisiyle yoğrulmuş olan ve bunu da 173 yıllık kahramanlık destanlarıyla dolu şanlı tarihi ile ispat etmiş bulunan Teşkilatımızın bu mücadeledeki en büyük gücü ve motivasyon kaynağı şüphesiz milletimizin bizlere verdiği ve vereceği destektir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamanın bizim temel gayemiz ve mutluluk reçetemiz olduğunu, Emniyet Teşkilatı olarak varlık sebebimizin de zaten bu olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum."Uzunkaya, her gün olduğu gibi yılbaşı gecesinde de hiçbir üzücü olayın yaşanmaması için vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını, alkollü şekilde direksiyon başına geçmemelerini, kendilerinin sağlık ve güvenlikleri için 24 saat boyunca her şartta çalışan emniyet görevlilerinin uyarılarına ve yönlendirmelerine destekçi olmalarını ve uymalarını rica etti."Lütfen soruna değil, çözüme ortak olunuz." çağrısında bulunan Uzunkaya, şehitlere Allah'tan rahmet dilerken gazilere şükran ve minnetlerini iletti.Uzunkaya, Türk milletinin, emniyet personelinin ve onların ailelerinin yeni yıllarını tebrik ederek yeni yılın Türkiye'ye, Türk milletine ve tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diledi.?