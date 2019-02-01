Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, Elazığ'da

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Elazığ'da emniyet ve polis eğitim merkezini ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Elazığ'da emniyet ve polis eğitim merkezini ziyaret etti.



Özel Harekat, Terör, İstihbarat ve Tanık Koruma Daire Başkanları ile birlikte Elazığ'a gelen Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, yeni binasında hizmet vermeye başlayan İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti. İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül'le görüşen Uzunkaya, ardından müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin yer aldığı toplantıda yürütülen güvenlik hizmetleri hakkında bilgi aldı.



Daha sonra Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi'ni ziyaret eden Uzunkaya, Okul Müdürü Şemsettin Koç'la görüştü. - ELAZIĞ

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Boşanma Aşamasındaki Kocasının İş Yerini Yaktı! O Anlar Kamerada

Psikolojik Sorunlar Yaşayan Baba, Kız Çocuklarını Metro Raylarına Bırakıp Ölüme Terk Etti

Cuma Namazına Giden Yaşlı Adam, Yanlışlıkla Kendini Vurdu

İYİ Parti, 112 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı