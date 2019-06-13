Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, "Güvenlik, Terör, Asayiş, Göç Planlama ve Değerlendirme Toplantısı" için bulunduğu İstanbul'da İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, "Güvenlik, Terör, Asayiş, Göç Planlama ve Değerlendirme Toplantısı" için bulunduğu İstanbul'da İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde tören mangası tarafından karşılanan Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'ya ziyareti süresince İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve İl Emniyet Müdür Yardımcıları eşlik etti. Uzunkaya, İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan ve emniyet üst düzey yöneticilerinden yürütülen güvenlik hizmetleri hakkında bilgi alarak kentin emniyet ve asayiş hizmetlerini yerinde değerlendirdi. Uzunkaya, yaptığı ziyarette, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün son zamanlarda gerçekleştirdiği başarılı terör ve narkotik operasyonları ile asayiş uygulamalarından dolayı İl Emniyet Müdürü Çalışkan'ı tebrik etti.



Bekçilerin etkili ve verimli çalıştırılmasında da en başarılı ilin İstanbul olduğuna vurgu yapan Uzunkaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde göreve başlayan ve gece kartalları olarak başarılı çalışmalara imza atan yaklaşık 4 bin bekçinin, görevlendirilmesine ve performansının ölçümüne yönelik oluşturulan "Bekçi Takip Sisteminin" diğer illerde de uygulanması gerektiğine ilişkin görüşlerini dile getirdi.



Uzunkaya; ziyaret kapsamında bir dizi denetimlerde de bulundu. Günlük 30 bin ihbarın geldiği 155 polis ihbar hattını arayan Uzunkaya'nın telefonuna 3 saniyede cevap verildi. Bu kadar kısa sürede çağrısına cevap verilmesini memnuniyetle karşılayan Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya bu sürenin bir rekor olduğunu ifade etti. Ziyaret kapsamında il emniyet müdür yardımcılarına da hitap eden Uzunkaya, yaklaşan seçimlerde alınması gereken tedbirlerle ilgili talimatlar verdi.



Özellikle terör, asayiş ve narkotik konuları başta olmak üzere, adli görev yürüten şube müdürlerinden brifing alan Uzunkaya, ayrıca İstanbul'un 1900 noktadan 7600 adet (gece görüntü alabilen, full HD görüntüleri anlık olarak göndermeye elverişli) kamerayla 24 saat izlendiği KGYS Merkezini de ziyaret etti.



Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan tarafından "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Şehitleri" anısına bastırılan albüm hediye edildi. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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