Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, Katar Heyeti ile Bir Araya Geldi
37 dakika önce
Emniyet Genel Mu¨du¨ru¨ Celal Uzunkaya, Katar heyeti ile aks¸am yemegˆinde bir araya geldi.
Emniyet Genel Mu¨du¨ru¨ Celal Uzunkaya
, Katar
heyeti ile aks¸am
yemegˆinde bir araya geldi. Ankara Polis
Moral Egˆitim Merkezi Mu¨du¨rlu¨gˆu¨nde du¨zenlenen yemek programına, Uluslararası I·s¸birligˆi Dairesi Bas¸kanı A. Aziz Abdulla E Al-Ansari, Emniyet Genel Mu¨du¨r Yardımcısı Mehmet Fatih
Serdengec¸ti, Katar heyeti yetkilileri ve ilgili daire başkanları katıldı.
Emniyet Genel Mu¨du¨ru¨ Uzunkaya, konuk Uluslararası I·s¸birligˆi Dairesi Bas¸kanı Tu¨mgeneral A. Aziz Abdulla E Al-Ansari ve beraberindeki heyet ile aks¸am yemegˆinde bir araya gelmekten bu¨yu¨k memnuniyet duydugˆunu belirtti, ziyaretin iki u¨lke arasındaki polis is¸ birligˆini gu¨c¸lendirmesi temennisinde bulundu.
Program hediye takdimi ve toplu c¸ekiminin ardından sona erdi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:31 Kaynak: AA
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