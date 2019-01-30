Son Dakika Haberleri: Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, Katar Heyeti ile Bir Araya Geldi

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, Katar Heyeti ile Bir Araya Geldi

37 dakika önce

Emniyet Genel Mu¨du¨ru¨ Celal Uzunkaya, Katar heyeti ile aks¸am yemegˆinde bir araya geldi.

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, Katar Heyeti ile Bir Araya Geldi, System.String[]
Emniyet Genel Mu¨du¨ru¨ Celal Uzunkaya, Katar heyeti ile aks¸am
yemegˆinde bir araya geldi.

Ankara Polis Moral Egˆitim Merkezi Mu¨du¨rlu¨gˆu¨nde du¨zenlenen yemek programına, Uluslararası I·s¸birligˆi Dairesi Bas¸kanı A. Aziz Abdulla E Al-Ansari, Emniyet Genel Mu¨du¨r Yardımcısı Mehmet Fatih Serdengec¸ti, Katar heyeti yetkilileri ve ilgili daire başkanları katıldı.

Emniyet Genel Mu¨du¨ru¨ Uzunkaya, konuk Uluslararası I·s¸birligˆi Dairesi Bas¸kanı Tu¨mgeneral A. Aziz Abdulla E Al-Ansari ve beraberindeki heyet ile aks¸am yemegˆinde bir araya gelmekten bu¨yu¨k memnuniyet duydugˆunu belirtti, ziyaretin iki u¨lke arasındaki polis is¸ birligˆini gu¨c¸lendirmesi temennisinde bulundu.

Program hediye takdimi ve toplu c¸ekiminin ardından sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:31 Kaynak: AA

Ankara, Polis, Celal Uzunkaya, Katar, Güncel
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