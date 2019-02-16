Son Dakika Haberleri: Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, Şırnak'ta

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, Şırnak'ta

29 dakika önce

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ile polis uygulama noktalarını ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, Şırnak'ta, System.String[]
Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ile polis uygulama noktalarını ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Celal Uzunkaya, yürütülen güvenlik hizmetlerini yerinde incelemek amacıyla Şırnak'a çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

İlk olarak Cizre Kuştepe ve Şırnak Sanayi Uygulama Noktalarını ziyaret eden Uzunkaya, halkın huzur ve güvenliği için görevi başında bulunan personelle bir araya gelerek, sohbet etti.

Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğüne geçen Uzunkaya, üst düzey emniyet yetkililerinden ilin asayiş ve güvenliği için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Uzunkaya'ya Şırnak'taki ziyaretleri sırasında, Özel Harekat Başkanı Selami Türker, Özel Güvenlik Denetleme Başkanı Suat Çelik, İstihbarat Daire Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu, Güvenlik Daire Başkanı Cüneyt Ünal, Terörle Mücadele Daire Başkan Vekili Hasan Yiğit eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:55 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul, Ankara ve Bursa'nın Ardından Balıkesir'de de Tanzim Satış Başladı Yargıtay, Türkiye'nin İlk Yerli Otomobili "Devrim" ile İlgili Kararını Verdi

Şehit Nişanlısının "Acı Çekiyorum" Deyip Kazandığı Tazminata Aileden Tepki: Oğlumu Tekrar Şehit Verdim YSK Başkanı Güven'den Seçmene Uyarı: Tutanağı Kontrol Edin
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 13:24:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, Şırnak'ta
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]