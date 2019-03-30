Son Dakika Haberleri: Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya Trabzon'da

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya Trabzon'da

47 dakika önce

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Trabzon'a geldi.

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya Trabzon'da, System.String[]
Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Trabzon'a geldi.

Genel Müdür Uzunkaya, Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik'i makamında ziyaret ederek kendisinden kentin asayişi başta olmak üzere brifing aldı. Emniyet Müdürlüğü personeli ile de görüşen Uzunkaya, yapılan çalışmalar hakkında bilgi alırken, Trabzon'da bulunmaktan son derece memnun olduğunu belirtti. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 01:17 Kaynak: İHA

Celal Uzunkaya, CEO, Trabzon, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yardımsever Öğretmen Donmak Üzereyken Bulduğu Köpeği Kilometrelerce Kucağında Taşıdı Akşener'in "Erdoğan Verdi" Dediği Çantanın İçinden Çıkanlar Belli Oldu Etkili Olan Kar Yağışı Doğu Anadolu'ya Yeniden Gelinlik Giydirdi Erdoğan, Operasyon İçin Sinyal Verdi: Seçimden Sonra Sahada Çözeceğiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 14:04:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya Trabzon'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]