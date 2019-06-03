Son Dakika Haberleri: Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya trafik denetimine katıldı
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Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya trafik denetimine katıldı

1 saat önce

- Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, trafik denetimine katıldıÇORUM - Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Çorum'un Sungurlu ilçesinde trafik denetimine katıldı.

- Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, trafik denetimine katıldı
ÇORUM - Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Çorum'un Sungurlu ilçesinde trafik denetimine katıldı.
Ramazan bayramı öncesi yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle sürücülere emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarılarda bulunan Emniyet Genel Müdür Uzunkaya, çocuklara şapka, kırmızı düdük ve trafik karnesi verdi. Uzunkaya, çocuklara anne ve babalarını trafik kurallarına uymaları konusunda da öğütler verdi.
Durdurulan araçlarda sürücülerle bir süre sohbet eden Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, emniyet kemeri takmayan bir sürücünün çocuğuna ise 'Babanın ölmesini istermisin ? Anneni de istemezsin. Öyleyse babanızı uyaracaksınız' şeklinde konuşurken, çocuğu olduğu için eşi arka koltukta oturan aileye ise teşekkür etti.
Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'ya denetimlerde Çorum Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Sungurlu İlçe Emniyet Müdürü İrfan Korkmaz ve ve çok sayıda polis eşlik etti.
Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya trafik denetimine katıldı
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:08 Kaynak: İHA
Celal Uzunkaya, Çorum, Sungurlu, CEO, 3. Sayfa
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