Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya Trafik Polislerinin Yeni Kıyafetlerini Tanıttı

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya trafik polislerinin yeni kıyafetlerini tanıttı "Yazlık tişörtlerinden kışlık tişörtlerine, montlarından parkalarına kadar farklı şekilde dizayn edildi.

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya trafik polislerinin yeni kıyafetlerini tanıttı

"Yazlık tişörtlerinden kışlık tişörtlerine, montlarından parkalarına kadar farklı şekilde dizayn edildi. Ama hepsinin ortak özelliği görünürlüğünün yüksek oluşu, reflektif özelliklerinin yüksek oluşudur"

"Bu yeni kıyafetler hem görünürlüğü hem son derece sağlıklı şekilde dizayn edilmiş olmaları açısından ve trafik polisimizin bugüne kadar kullandığı özellikle kravat ve benzeri giysilerinin çalışmalarını engelleyici yönü açısından son derece yararlı olacak" ANKARA - Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, trafik polislerini yeni kıyafetlerine ilişkin, "Yazlık tişörtlerinden kışlık tişörtlerine, montlarından parkalarına kadar farklı şekilde dizayn edildi. Ama hepsinin ortak özelliği görünürlüğünün yüksek oluşu, reflektif özelliklerinin yüksek oluşudur" dedi.

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen "Trafik Birim Amirleri Bilgi Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı"nda trafik polislerinin yeni kıyafetlerini tanıttı. Kıyafetlerin her mevsime uygun olarak tasarlandığını belirten Uzunkaya, "Yazlık tişörtlerinden kışlık tişörtlerine, montlarından parkalarına kadar farklı şekilde dizayn edildi. Ama hepsinin ortak özelliği görünürlüğünün yüksek oluşu, reflektif özelliklerinin yüksek oluşudur" diye konuştu.

Trafik polislerinin zaman zaman yol kontrollerinde fark edilmemelerinden kaynaklı ölümlü ve yaralanmalı kazalarda mağdur olduğunu, hatta çok sayıda trafik polisinin hayatını kaybettiğini bildiklerini ifade eden Uzunkaya, "Bu nedenle bu yeni kıyafetler hem görünürlüğü hem son derece sağlıklı şekilde dizayn edilmiş olmaları açısından ve trafik polisimizin bugüne kadar kullandığı özellikle kravat ve benzeri giysilerinin çalışmalarını engelleyici yönü açısından son derece yararlı olacak. Görünürlük yönüyle de vatandaşımızın algısı yönüyle de oluşturacağı sempati yönüyle de inanıyorum ki trafik hizmetlerinde katkı sağlayacak. Trafik konusunda devletin en tepesinden, Cumhurbaşkanımızdan sokaktaki trafik polisimize, jandarmamıza kadar herkes vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlama, ölüm ve yaralanma sayılarını asgariye indirme noktasında üzerimize düşeni imkanlar ölçüsünde en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Vatandaşları da bu konuda aynı duyarlılığı, aynı hassasiyeti göstermeye davet eden Uzunkaya, "Çoğu zaman vatandaşlarımızın sosyal medya üzerinden birbirlerini trafik kontrol noktaları, radar uygulama noktalarını ihbar etme noktasında gösterdikleri olumsuz anlamdaki hassasiyeti birbirlerini olumlu anlamda eğitici, uyarıcı, bilgilendirici, trafik kurallarına daha çok riayet etme noktasında gösterirlerse daha iyi olur" dedi.

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