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Emniyet, görüntülü arama tuzaklarına karşı uyardı - Son Dakika

Emniyet, görüntülü arama tuzaklarına karşı uyardı

30.12.2021 12:48
Emniyet, görüntülü arama tuzaklarına karşı uyardı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, vatandaşları özellikle yurt dışından gelen görüntülü arama tuzaklarına karşı uyardı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, vatandaşları özellikle yurt dışından gelen görüntülü arama tuzaklarına karşı uyardı.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının güvenli internet kullanımı için başlattığı SİBERAY programının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, görüntülü arama tuzağına dikkat çekildi.

Paylaşımda, genellikle yurt dışı kaynaklı telefon hatları, sosyal medya hesapları veya arkadaşlık siteleri üzerinden Türkiye'deki vatandaşların hedef alınarak uygunsuz görüntülü aramalar yapıldığı belirtildi.

Özellikle Bulgaristan uyruklu kadınlar tarafından yapılan bu tür aramalarla elde edilen kayıtlar ile bu kayıtlar üzerinde yapılan değişiklikler kullanılarak, tehdit ve şantaj yoluyla menfaat elde edilmeye çalışılabileceği aktarılan paylaşımda vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.

Bu tür girişimlerden doğabilecek mağduriyetlerin önüne geçebilmek adına, bilinmeyen yabancı numaralardan veya kullanıcılardan gelen görüntülü aramalara cevap verilmemesi gerektiği vurgulandı, tehdit ve şantaj tuzaklarına karşı vatandaşlar uyarıldı.

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Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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