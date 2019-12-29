Emniyet güçleri yangın eğitimi aldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Emniyet güçleri yangın eğitimi aldı - Son Dakika

Emniyet güçleri yangın eğitimi aldı

6 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli personele 2 günlük temel yangın eğitimi verdi.

Emniyet güçleri yangın eğitimi aldı, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli personele 2 günlük temel yangın eğitimi verdi. Eğitimin ardından uygulamalı tatbikat gerçekleştirildi.


Yangın eğitimleriyle kamu kurum ve kuruluşlarına katkı sağlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, eğitimlerine aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli personele Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı eğitmeni Mehmet Ateş tarafından 2 günlük temel yangın eğitimi verildi. Eğitimin bitiminde uygulamalı yangın söndürme tatbikatı yapıldı. Eğitim alan İl Emniyet Müdürlüğü personelleri yangına karşı ilk müdahaleyi ve yangını söndürmeyi uygulamalı olarak öğrendi. - MANİSA

Emniyet Müdürlüğü, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 02:55 Kaynak: İHA
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