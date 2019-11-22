Son Dakika Haberleri: Emniyet günübirlik kiralık evlerle ilgili çalışma başlattı
Son Dakika 3. Sayfa Emniyet günübirlik kiralık evlerle ilgili çalışma başlattı - Son Dakika

Emniyet günübirlik kiralık evlerle ilgili çalışma başlattı

6 saat önce

Manisa'da dün bir gencin ölü bulunduğu günübirlik kiralık evin sisteme kayıtlı olmadığı ortaya çıktı.

Emniyet günübirlik kiralık evlerle ilgili çalışma başlattı, System.String[]

Manisa'da dün bir gencin ölü bulunduğu günübirlik kiralık evin sisteme kayıtlı olmadığı ortaya çıktı. Emniyet güçleri ev sahibine 14 bin 705 TL idari para cezası uygularken, kayıtsız olarak faaliyet gösteren günübirlik evlerle ilgili de çalışma başlattı.


Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde dün 3 arkadaşın günübirlik olarak kiraladıkları evde 22 yaşındaki Ünal Değeroğlu'nun ölü olarak bulunmasının ardından emniyet güçleri, günübirlik kiraya verilen Utku Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi Ergi Apartmanı 2. katındaki 4 nolu dairenin sisteme kayıtlı olmadığını tespit etti. Ev sahibi N.T.'ye 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu Ek-1. maddesi gereği genel kolluk kuvvetlerinin terminallerine bağlanmadığından 14 bin 705 TL idari para cezası uygulandığı öğrenilirken, kayıtsız olarak faaliyet gösteren günübirlik kiralık evlerle ilgili çalışmaların devam ettiği açıklandı. - MANİSA

Manisa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 01:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TEM otoyolunda otomobil bariyerlere çarpıp parçalandı: 1 ölü, 2 yaralı
Eşinin ölümünden sonra bunalıma giren adam, yakınlarına bir mesaj bırakıp 13. kattan boşluğa atladı Ankara Garı patlaması davasında yeni görüntüler ortaya çıktı Eynesil'in eski Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu: Rabia Naz Mavi Balina oynuyormuş

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 20:04:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emniyet günübirlik kiralık evlerle ilgili çalışma başlattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]