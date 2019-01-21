Son Dakika Haberleri: Emniyet Havacılık Başkanlığında 7 Polisi Şehit Eden Pilotlar Mehmet Çetin Kaplan ve Ertan Koral'ın...

Emniyet Havacılık Başkanlığında 7 Polisi Şehit Eden Pilotlar Mehmet Çetin Kaplan ve Ertan Koral'ın...

1 saat önce

Emniyet Havacılık Başkanlığında 7 polisi şehit eden pilotlar Mehmet Çetin Kaplan ve Ertan Koral'ın 8'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Emniyet Havacılık Başkanlığında 7 Polisi Şehit Eden Pilotlar Mehmet Çetin Kaplan ve Ertan Koral'ın..., System.String[]
Emniyet Havacılık Başkanlığında 7 polisi şehit eden pilotlar Mehmet Çetin Kaplan ve Ertan Koral'ın 8'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:24 Kaynak: AA

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