Emniyet Havacılık Başkanlığında 7 Polisi Şehit Eden Pilotlar Mehmet Çetin Kaplan ve Ertan Koral'ın...
1 saat önce
Emniyet Havacılık Başkanlığında 7 polisi şehit eden pilotlar Mehmet Çetin Kaplan ve Ertan Koral'ın 8'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.
Emniyet Havacılık Başkanlığında 7 polisi şehit eden pilotlar Mehmet Çetin Kaplan ve Ertan Koral'ın 8'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:24 Kaynak: AA
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