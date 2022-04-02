Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde değişikliğe gidiliyor - Son Dakika
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Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde değişikliğe gidiliyor

02.04.2022 13:17
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde değişikliğe gidiliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Ankara'nın Mamak ilçesindeki Tuzluçayır Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polis ve bekçilerle yaptığı Ramazan ayının ilk sahurunda dile getirdiği "Doğuyu bir bölge, batıyı bir bölge olabilecek şekilde çalışmanın Emniyet Genel Müdürümüz, ilgili...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Ankara'nın Mamak ilçesindeki Tuzluçayır Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polis ve bekçilerle yaptığı Ramazan ayının ilk sahurunda dile getirdiği "Doğuyu bir bölge, batıyı bir bölge olabilecek şekilde çalışmanın Emniyet Genel Müdürümüz, ilgili arkadaşlarımız tarafından yapılması hususunda karara vardık" açıklamasının ardından Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği yeniden gündemde.

Emniyet personelinden gelen talepler doğrultusunda, İçişleri Bakanı Soylu'nun talimatı ile başlatılan çalışma ile yönetmelik değerlendirmeye alındı. Çalışma, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın başkanlığında, Personelden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Personel Dairesi Başkanı ile ilgili personel tarafından yürütülecek. 16 Mart 2022 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan yeni yönetmelikte, görev yerleri 2 bölgeden 4 gruba çıkarılmıştı. Mevcut uygulamadaki 1. Bölge (Batı) ve 2. Bölge (Doğu) olarak iki bölgeye ayrılan iller; kendi arasında 2 gruba ayrılmış, iller toplam 4 grupta sınıflandırılmıştı. Uygulamaya 01.01.2024 tarihinden itibaren kademeli olarak geçiş yapılması öngörülmüştü. - ANKARA

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Tuzluçayır Polis Merkezi Amirliği, Süleyman Soylu, Ankara, Atama, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde değişikliğe gidiliyor - Son Dakika


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