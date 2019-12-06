Son Dakika Haberleri: Emniyet ile Meteoroloji arasında veri paylaşımı protokolü
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Emniyet ile Meteoroloji arasında veri paylaşımı protokolü

6 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasında veri paylaşımına ilişkin protokol imzalandı.

Emniyet ile Meteoroloji arasında veri paylaşımı protokolü, System.String[]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasında veri paylaşımına ilişkin protokol imzalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, protokolle Özel Harekat Başkanlığının operasyonel faaliyetleri, yürüttükleri iş ve işlemlerde kullanılması için meteoroloji hava tahmini bilgilerinin temin edilebilmesine yönelik veri paylaşımının sağlanması amaçlanıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 06:58 Kaynak: AA
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