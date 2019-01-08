Emniyet'in En Üst İsimleri Sorumlusuna 12 Yıl Hapis
1 saat önce
Kayseri'de FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında 'A5' kodunu kullanan ve öğretmenlikten ihraç edilen Emniyet'in en üst isimlerinin sorumlusu olduğu iddiası ile tutuklu yargılanan sanığa mahkemece 12 yıl hapis cezası verildi.
Kayseri
'de FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında 'A5' kodunu kullanan ve öğretmenlikten ihraç edilen Emniyet'in en üst isimlerinin sorumlusu olduğu iddiası ile tutuklu yargılanan sanığa mahkemece 12 yıl hapis cezası verildi.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık E.G. ile tutuksuz sanık eşi A.G. ve avukatlar hazır bulundu. Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonda SD kart içerisinde çıkan liste kapsamında örgütün yaptığı fişleme çerçevesinde bazı kodlar kullandığını tespit etti. Bu tespit kapsamında ihraç öğretmen E.G.'nin 'A5' kodunu kullandığı ortaya çıktı.
Emniyet'in en üst isimlerinin sorumlusu için kullanılan, teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyede olanlar için kullanılan 'A5' kodu iddialarını yalanlayan tutuklu sanık E.G.by lock isimli programı kullanmadığını ifade ederek, "Programı medyadan öğrendim. SD kartta beni Kayseri Emniyetinin en üst ismi olarak gösteriyorlar. Bunu kabul etmiyorum. Emniyet mensuplarını hiç görmedim. 1 kişi çıksın 'Evet, bu kişi emniyette bizim en üstümüz' desin, bana ne ceza verirseniz verin razıyım. Ben kandırıldım ve pişmanım. Beraatımı, tahliyemi istiyorum" diye konuştu.
Tutuksuz yargılanan eşi A.G. ise suçsuz olduğunu ifade ederek beraatını talep etti.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık E.G.'ye 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan herhangi bir indirim maddesi uygulamadan 12 yıl hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanık A.G.'nin ise delil yetersizliğinden beraatına karar verdi. - KAYSERİ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:23 Kaynak: İHA
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan FETÖ'cü Enes Kanter'e Sert Tepki
Merve Kavakçı'nın Kızı, Cumhurbaşkanı Danışmanı Oldu
Beşiktaş'ta Buzda Kayan Bir Vatandaş Bacağını Kırdı
Park Ettiği Otomobilinde Hırsızı Görünce Neye Uğradığını Şaşırdı