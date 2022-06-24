Emniyet'in FETÖ/PDY operasyonlarında 30 gözaltı - Son Dakika
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Emniyet'in FETÖ/PDY operasyonlarında 30 gözaltı

24.06.2022 10:28

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleşen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlarda ülke genelinde 30 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleşen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlarda ülke genelinde 30 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, Balıkesir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce örgüt içerisinde "Çeşitli Meslek Gruplarında" faaliyette bulunduğu değerlendirilen, haklarında ifade/teşhis kaydı ile çeşitli bilgi/belge bulunan üçü aktif öğretmen ve 14'ü özel sektör çalışanı toplam 17 şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda 15 şahıs gözaltına alındı.

FETÖ'NÜN AVUKAT YAPILANMASINA OPERASYON

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce örgütün sözde "Avukat Mahrem Yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen, avukat mahrem sorumlularının kullanmış oldukları operasyonel hatlarla çok sayıda görüşmeleri ve irtibatı olan, Bank Asya'da hesapları bulunan, kapatılan dernek ve kurumlarda kaydı olan, ankesörlü/kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları tespit edilen ve ifade/teşhislerde adı geçen 17'si avukat, biri aktif hukuk müşaviri, biri aktif icra müdür yardımcısı, biri özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 20 şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda 15 şahıs olmak üzere, ülke genelinde toplam 30 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Firari 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalara da devam ediliyor.

(Oğuzhan Halil Özbek - Ahmet Furkan/İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Emniyet'in FETÖ/PDY operasyonlarında 30 gözaltı - Son Dakika

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