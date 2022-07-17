Emniyet'in 'Uçan Göz'ünü kadın pilot uçurdu

Bayram tatilinin son günü tatilcilerin dönüşü havadan görüntülendi

Tatilin ilk 4 gününde Muğla'ya 650 bin araç giriş yaptı

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde karayollarındaki araç yoğunluğu kadın pilot eşliğinde havadan helikopter ile görüntülendi.

MUĞLA - Kurban Bayramı tatilinin son gününde tatilcilerin karayolu ile dönüşleri devam ediyor. Tatillerini Fethiye, Marmaris, Datça, Dalaman, Ortaca ve Ula gibi ilçelerde geçiren ve araçları ile gelen tatilciler 9 günlük tatilin son gününde havadan helikopter ile görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı tarafından yaz aylarında Muğla Emniyet Müdürlüğü emrine tahsis edilen gece görüşlü tam donanımlı 'Uçan Göz' helikopter ile Marmaris çıkışı, Fethiye ve Marmaris çıkışının birleştiği Gökova Kavşağı, Sakartepe rampası, Ula geçişi ve Menteşe ilçesinde trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterinde yer alan Uçan Göz olarak bilinen Helikopterin kadın pilotu Komiser Ebru Pilot eşliğinde gerçekleştirilen havadan trafik denetiminde trafik akışının kavşaklarda yoğunluk oluşturduğu görüldü.

4 günde 593 bin araç giriş yaptı

9 Temmuz'dan 12 Temmuz tarihine kadar Muğla'ya İl Emniyet Müdürlüğü Plaka tanıma sisteminden geçen araç sayısı toplam 593 bin araç olurken, Jandarma giriş noktaları ile bu rakamın 650 bin araca ulaştığı öğrenildi. 9 günlük bayram tatilinde ise Muğla'ya Milas, Yatağan, Denizli, Köyceğiz, Burdur ve Antalya istikametinden Emniyet ve Jandarma sorumluluk bölgelerinden giriş yapan araç sayısının 900 bine ulaştığı öğrenildi. Muğla'ya 9 günlük bayram tatilinin ilk 4 gününde sadece Bodrum'a yaklaşık 155 bin aracın girdiği, 9 günlük tatilde ise bu rakamın 300 bine yaklaştığı belirlendi.