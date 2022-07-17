Emniyet'in 'Uçan Göz'ünü kadın pilot uçurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Emniyet'in 'Uçan Göz'ünü kadın pilot uçurdu

17.07.2022 16:20

Emniyet'in 'Uçan Göz'ünü kadın pilot uçurdu Bayram tatilinin son günü tatilcilerin dönüşü havadan görüntülendi Tatilin ilk 4 gününde Muğla'ya 650 bin araç giriş yaptı 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde karayollarındaki araç yoğunluğu kadın pilot eşliğinde havadan helikopter...

Emniyet'in 'Uçan Göz'ünü kadın pilot uçurdu

Bayram tatilinin son günü tatilcilerin dönüşü havadan görüntülendi

Tatilin ilk 4 gününde Muğla'ya 650 bin araç giriş yaptı

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde karayollarındaki araç yoğunluğu kadın pilot eşliğinde havadan helikopter ile görüntülendi.

MUĞLA - Kurban Bayramı tatilinin son gününde tatilcilerin karayolu ile dönüşleri devam ediyor. Tatillerini Fethiye, Marmaris, Datça, Dalaman, Ortaca ve Ula gibi ilçelerde geçiren ve araçları ile gelen tatilciler 9 günlük tatilin son gününde havadan helikopter ile görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı tarafından yaz aylarında Muğla Emniyet Müdürlüğü emrine tahsis edilen gece görüşlü tam donanımlı 'Uçan Göz' helikopter ile Marmaris çıkışı, Fethiye ve Marmaris çıkışının birleştiği Gökova Kavşağı, Sakartepe rampası, Ula geçişi ve Menteşe ilçesinde trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterinde yer alan Uçan Göz olarak bilinen Helikopterin kadın pilotu Komiser Ebru Pilot eşliğinde gerçekleştirilen havadan trafik denetiminde trafik akışının kavşaklarda yoğunluk oluşturduğu görüldü.

4 günde 593 bin araç giriş yaptı

9 Temmuz'dan 12 Temmuz tarihine kadar Muğla'ya İl Emniyet Müdürlüğü Plaka tanıma sisteminden geçen araç sayısı toplam 593 bin araç olurken, Jandarma giriş noktaları ile bu rakamın 650 bin araca ulaştığı öğrenildi. 9 günlük bayram tatilinde ise Muğla'ya Milas, Yatağan, Denizli, Köyceğiz, Burdur ve Antalya istikametinden Emniyet ve Jandarma sorumluluk bölgelerinden giriş yapan araç sayısının 900 bine ulaştığı öğrenildi. Muğla'ya 9 günlük bayram tatilinin ilk 4 gününde sadece Bodrum'a yaklaşık 155 bin aracın girdiği, 9 günlük tatilde ise bu rakamın 300 bine yaklaştığı belirlendi.

YORUMLAR
500
Fethiye'de tatilciler araç kuyruğu oluşturdu Fethiye'de tatilciler araç kuyruğu oluşturdu MUĞLA'DA 5 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU MUĞLA'DA 5 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU
Kaynak: İHA

Tragger, Muğla, Pilot, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Emniyet'in 'Uçan Göz'ünü kadın pilot uçurdu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:46 Filenin Sultanları, Sırbistan'a 3-0 yenildi!
16:27 Bikinisiyle nefes kesen Simge Sağın, göğüs ucunu çiçekle sansürledi
16:04 "Suriyelilerin misafirliği bitmiştir" diyen Mustafa Sandal, emniyetten arandığını açıkladı: Olayın takipçisi olduklarını ilettiler
15:52 Kabus devam ediyor! Balıkesir'de de orman yangını başladı
15:48 Milli maçta "voleybolda eşitliğe" vurgu yapan uygulama! Ebrar Karakurt'un giydiği forma olay oldu...
15:41 İTÜ'de görev alacak yabancı uyruklu misafir öğretim görevlileri sosyal medyada gündem oldu
15:17 Ağrı'da husumetli akrabaların kavgasında kan döküldü: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
15:09 Fener'den ayrılan De Colo'dan olay sözler: Orası çok karışıktı, her yıl koç ve ekibi değişiyordu
15:06 Trakya'da çekirge ve tırtıl alarmı! Marmara'ya doğru ilerliyorlar...
14:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevirmeni için "hanım kız" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu: Hanım kız hitabının bile ne anlamı geldiğini unutmuşlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2022 16:57:35. #1.13#
SON DAKİKA: Emniyet'in 'Uçan Göz'ünü kadın pilot uçurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement