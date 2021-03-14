Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Soruşturma Şube Müdürü Erden Şahin, internetten alışveriş yapanları uyararak, "Bedava peynir sadece fare kapanında olur. Başka herhangi bir yerde olmaz. Bir hizmet veya bir mal karşılığının çok altında bir fiyata satılıyorsa mutlaka iki defa düşünmeleri lazım. Kimse kimseye bedava hizmet ya da mal sunmaz." dedi.

Şahin, Tüketiciyi Koruma Haftası dolayısıyla vatandaşların sanal ortamda güvenli alışveriş yapmaları ve herhangi bir dolandırıcılık olayının mağduru olmamaları için nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda AA muhabirine bilgi verdi.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı birimlerde 7 gün 24 saat çalışan siber devriyeler sayesinde internet üzerinden yapılan dolandırıcılığa karşı internetin etkin şekilde kontrol edildiğini belirten Şahin, ihbarların en ince ayrıntısına kadar incelendiğini ve şüphelilerin belirlenerek adli makamlara sevk edildiğini söyledi.

Şahin, vatandaşlardan gelen ihbarların en önemli bilgi kaynakları olduğuna işaret ederek, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve il birimlerindeki görevlilerin siber devriyeleri sırasındaki tespitleriyle, Siberay Projesi'yle ve yürütülen diğer çalışmalarla suçun ortaya çıkmadan önlenmesini hedeflediklerini anlattı.

İnternetten alışveriş yapanların mağdur olmamaları için dikkat etmeleri gereken noktaları vurgulayan Erden Şahin, Kovid-19 salgınıyla kredi kartı işlemlerinin arttığını bildirdi.

Salgın nedeniyle temassız kart kullanımının da yaygınlaştığını belirten Şahin, Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre, her 5 işlemden 3'ünün banka kartıyla yapıldığını, her 5 ödemeden 2'sinde temassız kart kullanıldığını kaydetti.

Şahin, geçen yıl Kurban Bayramı'nda kartla 27 milyon işlem yapıldığı, kartla ödeme tutarlarında en fazla harcamanın da 5,5 milyar lira ile yılbaşında gerçekleştiği bilgisini verdi.

Sanal alışverişte dikkat edilecekler

Vatandaşlardan alışveriş yaptıkları sitelerin adres satırında "HTTPS" yazıp yazmadığını kontrol etmelerini isteyen Şahin, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız bazı site ve sosyal hesaplarda ucuz olarak aradıkları ürünü bulabilmekte. Yapmaları gereken, bu sitelerdeki yorum bölümü açık mı, değil mi? Gümrük mağazaları adı altında bazı sitelerde, gümrükten elde edilen ucuz tüketim eşyalarıyla ilgili sayfalarda biz bunu görmekteyiz. Buradaki şüpheli şahıslar kendilerinin yapmış olduğu indirimli ürünlerle alakalı yorumları kapatmakta, vatandaşa güzel indirimler sunmakta. Vatandaşımız da buna inanarak kredi kartı ve kişisel bilgilerini paylaşmakta ve mağdur olmakta.

Kredi kartı bilgilerini verirken sanal kartla alışveriş yapmaları kendi güvenlikleri açısından önemli. Alacakları ürün fiyatı kadar sanal karta para aktarırlarsa mağdur olma ihtimalleri çok düşecektir. Vatandaşımızın kendisine gelen mesajları, girdiği internet sitesini kontrol etmesi çok çok önemli. Hızlıca geçip, orada yazan sözleşme maddelerini okumadan hızlıca alışverişini tamamlamaması, buraları net bir şekilde okuması kendi yararına olacaktır. Mağdur olmaması için bunlar gereklidir."

37 binden fazla "oltalama" sayfası kapatıldı

Salgın sürecinde internetin çok kullanıldığını, toplantılardan alışverişe kadar birçok ihtiyacın internet üzerinden karşılandığını ifade eden Şahin, dolandırıcıların da bu durumu fırsat olarak görüp faaliyetlerini artırdıklarını söyledi.

Şahin, Kovid-19 salgınıyla "pandemi desteği" adı altında yeni suç trendlerinin ortaya çıktığını belirterek, "oltalama (phishing) denilen ve birebir kurum veya bankaların internet sitelerinin benzeri yapılarak kredi kartı ve kişisel bilgi çalmaya çalışan sayfalar"ın sayısının da arttığını kaydetti.

Tespit ettikleri ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi tarafından kapatılan sitelerin 2019'a oranla yüzde 82 arttığına işaret eden Şahin, 2020'de 37 binden fazla "phishing" sayfasının kapatıldığını bildirdi.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Soruşturma Şube Müdürü Erden Şahin, en son 8 Mart Dünya Kadınlar Günü teması kullanılarak WhatsApp üzerinden telefonlara zararlı yazılım yüklenmeye çalışıldığına dikkati çekerek, yaptıkları tespitlerle kısa sürede bu sitelere erişimi engellediklerini söyledi.

Dolandırıcılık örnekleri

İnternette bazı alışveriş platformlarında normal fiyatının çok altında verilmiş ilanlarla vatandaşlardan kapora alınmak suretiyle dolandırıcılık faaliyetlerinde de bulunulduğunu anlatan Şahin, özellikle yurt dışından getirildiği söylenen teknolojik cihazların satıldığı internet sitelerine karşı dikkatli olunmasını istedi.

Vatandaşların bu sitelerden araştırma yapmadan ya da acil ihtiyacı olduğu gerekçesiyle alışveriş yaptığını ifade eden Şahin, mal ya da hizmet aldığını zannederek para yollayan vatandaşlara ürünün hiç gönderilmediğini ya da farklı, kullanılmayacak ürünlerin geldiğini belirtti.

Kupon dolandırıcılığı

Şahin, son dönemde yasa dışı bahisle alakalı yeni bir dolandırıcılık yöntemiyle karşılaştıklarını dile getirerek, "kupon dolandırıcılığı" adını verdikleri bu yöntemde kötü niyetli kişilerin sosyal medya hesapları üzerinden ulaştıkları kişilere oynanan maçlarla ilgili "Kesin kupon, kesin tutar." diyerek para karşılığı bilgi verdiklerini söyledi.

Sonrasında şüphelilerin ulaştıkları kişilerden "Kazandığınız parayı almak için vergi ödemeniz lazım." diyerek tekrar para istediğini belirten Şahin, vatandaşların bu yolla dolandırıldığını anlattı.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Soruşturma Şube Müdürü Şahin, şu uyarılarda bulundu:

"Bedava peynir sadece fare kapanında olur. Başka herhangi bir yerde olmaz. Bir hizmet veya bir mal karşılığının çok altında bir fiyata satılıyorsa mutlaka iki defa düşünmeleri lazım. Kimse kimseye bedava hizmet ya da mal sunmaz. Vatandaşlarımızın internet ortamında yapacağı alışverişlerde buna dikkat etmesi lazım. Gelen mesajlara çok dikkat etmesi lazım. 'Ücretsiz hediye çeki, ayakkabı veriyoruz.', 'Çekiliş kazandınız.' gibi şeylere inanmaması lazım.

Kendi arkadaşlarından gelen mesajları bile iki defa kontrol etmesi lazım çünkü arkadaşlarının cihazları da virüslerle ele geçirilmiş olabilir."