Emniyet, İstanbul ile yurt dışındaki 2 şehrin uyuşturucu kullanımının karşılaştırıldığı haberleri yalanladı - Son Dakika

Emniyet, İstanbul ile yurt dışındaki 2 şehrin uyuşturucu kullanımının karşılaştırıldığı haberleri yalanladı

11.04.2021 22:13
Emniyet, İstanbul ile yurt dışındaki 2 şehrin uyuşturucu kullanımının karşılaştırıldığı haberleri yalanladı, System.String[]

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), uyuşturucu kullanımına ilişkin İstanbul ile İspanya'nın Barcelona ve ABD'nin Albany şehrinin karşılaştırıldığı haberlerin gerçek dışı olduğunu duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), uyuşturucu kullanımına ilişkin İstanbul ile İspanya'nın Barcelona ve ABD'nin Albany şehrinin karşılaştırıldığı haberlerin gerçek dışı olduğunu duyurdu.

EGM'den yapılan açıklamada, son günlerde bazı medya organlarında gündeme gelen ve kişisel sosyal medya hesaplarından da paylaşılan, İstanbul ile iki ülke şehrinin karşılaştırıldığı gerçek dışı bilgilendirmeler nedeniyle açıklamada zorunluluğu doğduğu belirtildi.

Atık suda uyuşturucu analizinin, ilk olarak 2011'de 19 Avrupa şehrinde yapılmaya başlandığı bilgisi verilen açıklamada, "Bu çalışma tamamlayıcı niteliktedir ve tek başına uyuşturucu sorunu hakkında belirleyici değildir. Proje, bir şehirdeki kullanım yaygınlığı, kullanım sıklığı, kullanıcı sayısı veya profili hakkındaki sorulara cevap veremez." ifadeleri kullanıldı.

"2018'de tüm Avrupa'nın 2 katı uyuşturucu Türkiye'de ele geçirildi"

Türkiye'de bu soruların cevaplarını alabilecek nitelikte 36 ayrı kriterde çalışma yapıldığı ve sonuçların da kamuoyuyla paylaşıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizde 2019'da başlatılan atık su analizi projesi, uyuşturucu mücadelesinde dikkate alınan onlarca başlığa bir kriter olarak eklenmiştir. Bahse konu makalede yer alan bir tablodaki İspanya'nın Barcelona kentine ait esrar atık su analizi verisi 2011, ABD'nin Newyork Albany şehrine ait eroin atık su analizi verisi ise 2013 yılına aittir. Tablodaki İstanbul'a ait atık su analizi verisi ise 2019 yılı rakamıdır. Farklı yıllara ait istatistiklerin birbiriyle karşılaştırılamayacağı, ayrıca 36 ayrı kriterden sadece birine ait karşılaştırmanın sonuç oluşturamayacağı apaçık bir gerçektir. Oluşturacağı sonuç sadece uyuşturucuyla yapılan mücadelede elde edilen büyük başarıların kazandırdığı morali bozmak için dedikodu yapılması olacaktır. Avrupa uyuşturucu meselesini seyrederken, kendi raporlarına göre sadece 2018'de tüm Avrupa'nın 2 katı uyuşturucu Türkiye'de ele geçirilmiştir."

Türkiye genelinde yapılan ihbarların yüzde 1,4'ünün uyuşturucu suçlarıyla ilgili olduğu ifade edilen açıklamada, uyuşturucu suçlarıyla mücadelede kolluk kuvvetlerinin performans ve başarısının yüksekliğine dikkat çekildi. Yapılan mücadeledeki başarının en somut yansımasının, doğrudan madde bağlantılı ölümlerdeki düşüşte görüldüğüne işaret edildi.

"Gerçek dışı bilgilendirmeler ülkemizin uyuşturucu mücadelesine kara çalmaya yönelik"

Başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde, özellikle 15 Temmuz'dan sonra yapılan operasyonlar ve ele geçirilen rekor madde miktarlarının, ulusal ve uluslararası kamuoyu tarafından takdirle karşılandığı vurgulanan açıklamada, "Yapılan gerçek dışı bilgilendirmeler en hafif tabiriyle ülkemizin uyuşturucu mücadelesine kara çalmaya yöneliktir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Türkiye'de yıllara göre doğrudan madde bağlantılı ölümler ile ele geçirilen eroin miktarı ve uyuşturucu suçlarından tutuklananların sayılarına ilişkin tabloya da yer verildi:

201620172018201920202021
Madde Bağlantılı Ölümler920941657342239*-
Eroin/Kilogram5.58517.75218.53020.16413.7835.992
Tutuklu7.81621.71023.36225.94024.7828.005

Adli Tıp Kurumu rakamlarına göre, 2020 yılı için şu ana kadar yapılan tespit.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Uyuşturucu, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Emniyet, İstanbul ile yurt dışındaki 2 şehrin uyuşturucu kullanımının karşılaştırıldığı haberleri yalanladı - Son Dakika


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