Emniyet İstihbarat Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı
2 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı Merkez ve Taşra Birimleri Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısına katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Emniyet Genel Müdürlüğü
İstihbarat Daire Başkanlığı Merkez
ve Taşra Birimleri Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısına katıldı.
Başkanlık binasındaki Gazi Turgut Aslan
Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantı, İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.
Basın mensuplarının görüntü almasının ardından basına kapalı olarak devam eden toplantıda, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Jandarma
Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin
, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya
, genel müdür
yardımcıları, genel komutan yardımcıları, bazı daire başkanları ve 81 il istihbarat şube müdürleri de yer aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:42 Kaynak: AA
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