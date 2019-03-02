Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Birimlerince, Ülke Genelinde Eş Zamanlı Yapılan Uygulamada,...
14 dakika önce
Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerince, ülke genelinde eş zamanlı yapılan uygulamada, aranan 2 bin 612 kişi yakalandı.
Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerince, ülke genelinde eş zamanlı yapılan uygulamada, aranan 2 bin 612 kişi yakalandı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 09:55 Kaynak: AA
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Son Dakika! Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Birimlerinin Eş Zamanlı Operasyonunda Aranan 2 Bin 612 Kişi Yakalandı
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