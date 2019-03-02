Son Dakika Haberleri: Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Birimlerince, Ülke Genelinde Eş Zamanlı Yapılan Uygulamada,...

Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Birimlerince, Ülke Genelinde Eş Zamanlı Yapılan Uygulamada,...

14 dakika önce

Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerince, ülke genelinde eş zamanlı yapılan uygulamada, aranan 2 bin 612 kişi yakalandı.

Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Birimlerince, Ülke Genelinde Eş Zamanlı Yapılan Uygulamada,..., System.String[]
Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerince, ülke genelinde eş zamanlı yapılan uygulamada, aranan 2 bin 612 kişi yakalandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 09:55 Kaynak: AA

Jandarma, Güncel
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